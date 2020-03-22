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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş 1 numaraya 2 aday

1 numaraya 2 aday

1 numaraya 2 aday

Siyah-beyazlılar, Karius’un yerine Utrech’te kiralık oynayan 29 yaşındaki ve Williem 2’de oynayan ’i gündeme aldı.

yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Alman kaleci 'un alternatiflerini belirledi. Siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde beklenen performansı veremeyen Karius'un sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Teknik direktör da Alman kalecinin biletini kesti ve takımda kalmamasını istedi. Siyah Beyazlı ekip ise Karius'un yerine 'ın Utrech'te kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kalecisi ile Williem 2'de forma giyen 24 yaşındaki 'i gündemine aldığı öğrenildi.

SON KARAR YALÇIN'IN
Beşiktaş bu sezon Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Siyah-beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Siyahbeyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet. Beşiktaş yönetimi, 29 yaşında ve 1.89 boyundaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşında ve 1.88 boyundaki Wellenreuther. Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

KARİUS'A LİZBON TALİP OLDU!
Gelecek sezon Beşiktaş forması giymeyecek olan Loris Karius'a, Anderlecht'ten sonra bir talip daha çıktı. . Portekiz ekibinin bir süredir Roma'da forma giyen Robin Olsen'in transferi için çalışma yaptığı ancak son dönemde Karius için ile de temas kurduğu bildirildi. Gelecek sezon 'de forma giymeyecek Karius için Sporting'in 'da 'le oynanan Kupası maçından önce bir görüşme yaptığı iddia edildi.

  1. 22.3.2020
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