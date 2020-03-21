Victor Ruiz'den koronavirüs açıklaması: "Türkiye diğer ülkelere göre..."
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki son durumu anlatan futbolcu, "Günler geçtikçe virüsle ilgili endişeler büyüyor. Ancak Türkiye diğer ülkelere nazaran süreç olarak daha geride. İtalya ve İspanya'da durum daha kötü." dedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Victor Ruiz, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve Türkiye'deki son durumu anlattı.
İşte o açıklama:
Türkiye'de şu an durum daha gri olmaya başladı. Belki İspanya ve İtalya seviyesinde değil ama insanlar endişelenmeye başladı. Okullar ve üniversiteler kapandı. Ulusal düzeyde alınan ilk önlemdi. Geri kalan her şey aynıydı. İnsanlar günlük yaşamlarına devam ediyorlardı. Günler ilerkedikçe her şey daha kötüleşti. Televziyonlarda ülkenin farklı bölgelerinde farklı enfeksiyonlar hakkında bilgi verilmeye başlandı.
"ENDİŞELER BÜYÜYOR"
Günler geçtikçe virüsle ilgili endişeler büyüyor. Ancak Türkiye diğer ülkelere nazaran süreç olarak daha geride. İtalya ve İspanya'da durum daha kötü.
"ANTALYASPOR MAÇINA OYNAYACAKMIŞIZ GİBİ HAZIRLANIYORDUK"
Son lig maçında Galatasaray ile derbi oynadık. Hafta boyunca antrenman yaptık. Antalyaspor maçına da hazırlanıyorduk. Ancak dederasyon sonrasında liglerin ertelendiğini açıkladı. Bize evlerimizde kalmamız gerektiği söylendi.
"ENDİŞELİYDİM"
Soyunma odasında farklı ülkelerden birçok arkadaşım var. Özellikle İspanyol olduğum için endişeliydim ve ülkemizin günlerdir koronavirüsten çok etkilendiğini biliyorum. Sonrasında takım arkadaşlarımın tamamının ülkelerinde pozitif vakalar oldu ve hepimiz birbirimizle bilgi alışverişinde bulunmaya başladık.
- 21.03.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Victor Ruiz'den koronavirüs açıklaması: "Türkiye diğer ülkelere göre..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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