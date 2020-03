Victor Ruiz'den koronavirüs açıklaması: "Türkiye diğer ülkelere göre..."

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Victor Ruiz, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve Türkiye'deki son durumu anlattı.

İşte o açıklama:

Türkiye'de şu an durum daha gri olmaya başladı. Belki İspanya ve İtalya seviyesinde değil ama insanlar endişelenmeye başladı. Okullar ve üniversiteler kapandı. Ulusal düzeyde alınan ilk önlemdi. Geri kalan her şey aynıydı. İnsanlar günlük yaşamlarına devam ediyorlardı. Günler ilerkedikçe her şey daha kötüleşti. Televziyonlarda ülkenin farklı bölgelerinde farklı enfeksiyonlar hakkında bilgi verilmeye başlandı.

"ENDİŞELER BÜYÜYOR"

Günler geçtikçe virüsle ilgili endişeler büyüyor. Ancak Türkiye diğer ülkelere nazaran süreç olarak daha geride. İtalya ve İspanya'da durum daha kötü.

"ANTALYASPOR MAÇINA OYNAYACAKMIŞIZ GİBİ HAZIRLANIYORDUK"

Son lig maçında Galatasaray ile derbi oynadık. Hafta boyunca antrenman yaptık. Antalyaspor maçına da hazırlanıyorduk. Ancak dederasyon sonrasında liglerin ertelendiğini açıkladı. Bize evlerimizde kalmamız gerektiği söylendi.

"ENDİŞELİYDİM"

Soyunma odasında farklı ülkelerden birçok arkadaşım var. Özellikle İspanyol olduğum için endişeliydim ve ülkemizin günlerdir koronavirüsten çok etkilendiğini biliyorum. Sonrasında takım arkadaşlarımın tamamının ülkelerinde pozitif vakalar oldu ve hepimiz birbirimizle bilgi alışverişinde bulunmaya başladık.