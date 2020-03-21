Victor Ruiz'den koronavirüs açıklaması: "Türkiye diğer ülkelere göre..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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'den koronavirüs açıklaması: " diğer ülkelere göre..."

Victor Ruiz'den koronavirüs açıklaması: "Türkiye diğer ülkelere göre..."

'ın İspanyol futbolcusu koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'deki son durumu anlatan futbolcu, "Günler geçtikçe virüsle ilgili endişeler büyüyor. Ancak Türkiye diğer ülkelere nazaran süreç olarak daha geride. ve 'da durum daha kötü." dedi.

'ın tecrübeli futbolcusu , koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve 'deki son durumu anlattı.

İşte o açıklama:

Türkiye'de şu an durum daha gri olmaya başladı. Belki ve seviyesinde değil ama insanlar endişelenmeye başladı. Okullar ve üniversiteler kapandı. Ulusal düzeyde alınan ilk önlemdi. Geri kalan her şey aynıydı. İnsanlar günlük yaşamlarına devam ediyorlardı. Günler ilerkedikçe her şey daha kötüleşti. Televziyonlarda ülkenin farklı bölgelerinde farklı enfeksiyonlar hakkında bilgi verilmeye başlandı.

"ENDİŞELER BÜYÜYOR"

Günler geçtikçe virüsle ilgili endişeler büyüyor. Ancak Türkiye diğer ülkelere nazaran süreç olarak daha geride. İtalya ve İspanya'da durum daha kötü.

"ANTALYASPOR MAÇINA OYNAYACAKMIŞIZ GİBİ HAZIRLANIYORDUK"

Son lig maçında ile derbi oynadık. Hafta boyunca antrenman yaptık. maçına da hazırlanıyorduk. Ancak dederasyon sonrasında liglerin ertelendiğini açıkladı. Bize evlerimizde kalmamız gerektiği söylendi.

"ENDİŞELİYDİM"

Soyunma odasında farklı ülkelerden birçok arkadaşım var. Özellikle İspanyol olduğum için endişeliydim ve ülkemizin günlerdir koronavirüsten çok etkilendiğini biliyorum. Sonrasında takım arkadaşlarımın tamamının ülkelerinde pozitif vakalar oldu ve hepimiz birbirimizle bilgi alışverişinde bulunmaya başladık.

  1. 21.03.2020
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