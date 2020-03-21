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21 Mart 2020, Cumartesi
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'a şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrıldı

Beşiktaş'a şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrıldı

'ın 'li basketbolcusu 'ın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak ülkesine gittiği açıklandı. Gotcher'ın menajeri hesabından haberi duyururken, oyuncusunun son 3 aydır maaşını alamadığını da vurguladı.

Koronavirüs salgını 'ı da vurdu. Beşiktaş Sompo 'nın 'li basketbolcusu , siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak ülkesine gitti.

Gotcher'ın menajeri hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncunun 'den ayrıldığını açıkladı.

"3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORDU"

Fimic yaptığı açıklamada, "Toddrick, Beşiktaş'ın FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanmasında önemli bir parçaydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ayrıldı, ailesinin yanına gitti. Toddrick'in 3 aylık da alacağı vardı." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta daha önce James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 23:34
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