Beşiktaş'a şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrıldı
Beşiktaş'ın ABD'li basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak ülkesine gittiği açıklandı. Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından haberi duyururken, oyuncusunun son 3 aydır maaşını alamadığını da vurguladı.
Koronavirüs salgını Beşiktaş'ı da vurdu. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın ABD'li basketbolcusu Toddrick Gotcher, siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak ülkesine gitti.
Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.
"3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORDU"
Fimic yaptığı açıklamada, "Toddrick, Beşiktaş'ın FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanmasında önemli bir parçaydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ayrıldı, ailesinin yanına gitti. Toddrick'in 3 aylık da alacağı vardı." ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta daha önce James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 23:34
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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