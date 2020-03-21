Beşiktaş'a şok! Yıldız oyuncu takımdan ayrıldı

Koronavirüs salgını Beşiktaş'ı da vurdu. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın ABD'li basketbolcusu Toddrick Gotcher, siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak ülkesine gitti.

Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

"3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORDU"

Fimic yaptığı açıklamada, "Toddrick, Beşiktaş'ın FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanmasında önemli bir parçaydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ayrıldı, ailesinin yanına gitti. Toddrick'in 3 aylık da alacağı vardı." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta daha önce James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.