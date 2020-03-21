Beşiktaş Karius'un yerine iki aday belirledi! Hollanda... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Karius'un yerine iki aday! Hollanda'dan...

Karius'un yerine iki aday belirledi! ...

Beşiktaş Karius'un yerine iki aday belirledi! Hollanda...

, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Alman kaleci 'un alternatiflerini belirledi. Siyah-beyazlılar, 'dan iki file bekçisi ile temasa geçti.

bu sezon 'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet.

KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther... 'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 08:35
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