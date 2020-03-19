Adnan Dalgakıran: Sağlık her şeyden önemli, doğru olan yapıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş "Sağlık her şeyden önemli doğru olan yapıldı"

: Sağlık her şeyden önemli, doğru olan yapıldı

Adnan Dalgakıran: Sağlık her şeyden önemli, doğru olan yapıldı

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle , , voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesi hakkında konuştu. Siyah-beyazlı yönetici, "Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı" dedi.

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle , , voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doğru olanın yapıldığını söyledi.

Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı. Mağazalar kapanmış halde. Futbol, oyuncuların birbiriyle teması olan bir spor. Alınan karar, olması gerekendi. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Tüm Avrupa'da ligler ertelendi." diye konuştu.

"UEFA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAKTIR"

Yaşanan durumdan kulüplerin ekonomik anlamda da etkileneceğini ve ilgili kurumların konuyu gündeme alacağına inandığını belirten Dalgakıran, "Bu süreçte kulüpler gelirlerinden mahrum kalıyor, her yer zarara giriyor. Liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. Sadece değil da bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. Bir takım yeni düzenlemeler gelecektir. Olması gerekenleri kulüplerle görüş alışverişi yaparak değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

  1. 19.03.2020
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