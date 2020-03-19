Adnan Dalgakıran: Sağlık her şeyden önemli, doğru olan yapıldı
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesi hakkında konuştu. Siyah-beyazlı yönetici, "Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı" dedi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doğru olanın yapıldığını söyledi.
Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı. Mağazalar kapanmış halde. Futbol, oyuncuların birbiriyle teması olan bir spor. Alınan karar, olması gerekendi. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Tüm Avrupa'da ligler ertelendi." diye konuştu.
"UEFA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAKTIR"
Yaşanan durumdan kulüplerin ekonomik anlamda da etkileneceğini ve ilgili kurumların konuyu gündeme alacağına inandığını belirten Dalgakıran, "Bu süreçte kulüpler gelirlerinden mahrum kalıyor, her yer zarara giriyor. Liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil UEFA da bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. Bir takım yeni düzenlemeler gelecektir. Olması gerekenleri kulüplerle görüş alışverişi yaparak değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.
- 19.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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