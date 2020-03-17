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17 Mart 2020, Salı
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Değişim şart

Değişim şart

, yönetimle bir araya gelerek yeni sezonun yapılanmasıyla ilgili detaylı bir rapor sunacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili yönetimle bir araya gelecek. Bu toplantının ana gündem maddesi 'nin belirlediği limit olacak. Ayrıca bu maliyet içinde nasıl bir transfer planlaması yapılacağı konuşulacak. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın kadrosu TFF'nin gelecek sezon için belirlediği limitin 18 milyon euro üzerinde. Bu da özellikle takım içindeki Vida, Ljajic, N'Koudou, Lens ve gibi isimlerin maaşları gündeme gelecek. Ayrıca sözleşmeleri biten ve Caner'e yapılacak teklifler netleşecek. Milli maç arasında yeni sezonla ilgili geniş bir toplantı yapacağız. Kadro maliyetini düşürmek zorundayız. 17-18 milyon euro yukarıdayız şu anda. Ciddi değişim gerekiyor."

  1. 17.3.2020
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