Değişim şart
Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle bir araya gelerek yeni sezonun yapılanmasıyla ilgili detaylı bir rapor sunacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili yönetimle bir araya gelecek. Bu toplantının ana gündem maddesi TFF'nin belirlediği limit olacak. Ayrıca bu maliyet içinde nasıl bir transfer planlaması yapılacağı konuşulacak. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın kadrosu TFF'nin gelecek sezon için belirlediği limitin 18 milyon euro üzerinde. Bu da özellikle takım içindeki Vida, Ljajic, N'Koudou, Lens ve Burak Yılmaz gibi isimlerin maaşları gündeme gelecek. Ayrıca sözleşmeleri biten Gökhan Gönül ve Caner'e yapılacak teklifler netleşecek. Milli maç arasında yeni sezonla ilgili geniş bir toplantı yapacağız. Kadro maliyetini düşürmek zorundayız. 17-18 milyon euro yukarıdayız şu anda. Ciddi değişim gerekiyor."
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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