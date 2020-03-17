Beşiktaş'a durmak yok
Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Siyah-beyazlılarda Dorukhan, sahada bireysel programına devam etti. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamladı.
KONDİSYON YÜKLENDİ
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Derbide forma giymeyen futbolcular 5'e 2 çalışması ve pas şut çalışmaları ile idmana devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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