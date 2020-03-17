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17 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’a durmak yok

'a durmak yok

Beşiktaş'a durmak yok

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. 'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılarda Dorukhan, sahada bireysel programına devam etti. maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamladı.

KONDİSYON YÜKLENDİ
Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Derbide forma giymeyen futbolcular 5'e 2 çalışması ve pas şut çalışmaları ile idmana devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünü izinli geçirecek , maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 17.3.2020
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