Burak Yılmaz: Panik yapmayın
Burak Yılmaz derbi sonrası "Şu anda en güvenilir ülkeyiz. Sakin olalım, devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Allah’ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimizin ailesi ve çocukları var. Paniğe hiç gerek yok" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz hem yabancı futbolculara hem de Türk halkına sakin olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kral, "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Tedbirler alınmış durumda, haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum hepimizin canı, evladı var. Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız.
Nasıl etkiler hep beraber çıkıp göreceğiz" diye konuştu.
ÜLKELERİNE GİREMEZLER Kİ!
Yabancı futbolcuların oldukça korktuğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Biri şampiyon olacak, biri galip gelecek, biri mağlup olacak. Lütfen sakin olalım, yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Yabancı futbolcular şu anda ülkelerine gidemez ki. Onların durumu daha tehlikeli. Hepsinin tedirginliği var, paniği var biz de hafta içinde onlarlaydık konuştuk. Hepimizin çocuğu ailesi var. Hiçbir şeye karşılık konuşma yapmadım, herkes sakin olsun" ifadelerini kullandı.
KORONA KORKUTMADI
Derbide iki eski takım arkadaşı Muslera ile Burak Yılmaz maç öncesinde birbirlerine sarıldı. İki isim de koronavirüsten korkmadığını gösterdi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz: Panik yapmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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