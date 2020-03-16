Burak Yılmaz: Panik yapmayın

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz hem yabancı futbolculara hem de Türk halkına sakin olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kral, "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Tedbirler alınmış durumda, haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum hepimizin canı, evladı var. Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız.

Nasıl etkiler hep beraber çıkıp göreceğiz" diye konuştu.

ÜLKELERİNE GİREMEZLER Kİ!

Yabancı futbolcuların oldukça korktuğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Biri şampiyon olacak, biri galip gelecek, biri mağlup olacak. Lütfen sakin olalım, yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Yabancı futbolcular şu anda ülkelerine gidemez ki. Onların durumu daha tehlikeli. Hepsinin tedirginliği var, paniği var biz de hafta içinde onlarlaydık konuştuk. Hepimizin çocuğu ailesi var. Hiçbir şeye karşılık konuşma yapmadım, herkes sakin olsun" ifadelerini kullandı.

KORONA KORKUTMADI

Derbide iki eski takım arkadaşı Muslera ile Burak Yılmaz maç öncesinde birbirlerine sarıldı. İki isim de koronavirüsten korkmadığını gösterdi.



