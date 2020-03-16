Burak Yılmaz cezalı
Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü, 86’da gördüğü sarı kartla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Dev derbide Burak Yılmaz sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, maçın 86. dakikasında savunmadan hızla çıkan Marcao'ya arkadan yaptığı hareket nedeniyle kart gördü. Bu sezon ligde 4. kez sarı kart gören 34 yaşındaki yıldız, ligin 27. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Hollandalı Jeremain Lens ise sarı kart görerek sınıra geldi. Caner, Atiba, Boyd, N'Kuodu ile Feghouli, Donk ve Seri ise kart görmedi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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