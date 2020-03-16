Burak Yılmaz cezalı

Dev derbide Burak Yılmaz sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, maçın 86. dakikasında savunmadan hızla çıkan Marcao'ya arkadan yaptığı hareket nedeniyle kart gördü. Bu sezon ligde 4. kez sarı kart gören 34 yaşındaki yıldız, ligin 27. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Hollandalı Jeremain Lens ise sarı kart görerek sınıra geldi. Caner, Atiba, Boyd, N'Kuodu ile Feghouli, Donk ve Seri ise kart görmedi.