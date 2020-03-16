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16 Mart 2020, Pazartesi
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cezalı

Burak Yılmaz cezalı

’ın tecrübeli golcüsü, 86’da gördüğü sarı kartla maçında cezalı duruma düştü.

Dev derbide görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, maçın 86. dakikasında savunmadan hızla çıkan Marcao'ya arkadan yaptığı hareket nedeniyle kart gördü. Bu sezon ligde 4. kez sarı kart gören 34 yaşındaki yıldız, ligin 27. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak maçında forma giyemeyecek. Hollandalı ise sarı kart görerek sınıra geldi. Caner, Atiba, Boyd, N'Kuodu ile Feghouli, Donk ve Seri ise kart görmedi.

  1. 16.3.2020
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