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15 Mart 2020, Pazar
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Tesisler dezenfekte edildi

Tesisler dezenfekte edildi

'nde dün koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde dün koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. 'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni salgına karşı koruma altına alındı.

  1. 15.3.2020
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