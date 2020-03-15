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15 Mart 2020, Pazar
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Taraftardan virüs önlemi

Taraftardan virüs önlemi

 taraftarı, korona virüs nedeniyle önlemlerini artırıyor.

taraftarı, korona virüs nedeniyle önlemlerini artırıyor. Tesislere giderek, futbolcuları ve kafileyi derbisine uğurlamak için organizasyon yapmayı planlayan taraftarlar, Beşiktaş yönetiminin yaptığı açıklamanın ardından bu eylemden vazgeçmişti. Siyah-beyazlı kulübün tribün liderleri ayrıca derbi günü Köyiçi'nde toplanılmaması ve toplu halde maç izlenmemesi için taraftarları uyardı. Derbi günü Beşiktaş taraftarı herhangi bir organizasyon yapmayacak.

  1. 15.3.2020
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