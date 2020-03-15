Sergen Yalçın: Kafanız rahat olsun

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda sahaya rahat çıkmalarını istedi. Psikolojik olarak takımı rahatlatmak isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü idman öncesi yaptığı konuşmada "Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey elde ederiz" ifadelerini kullandı. Daha önce yapmaya çalıştıkları gibi Galatasaray derbisinde de hücum futbolu oynayacaklarını dile getiren siyahbeyazlı teknik adam, "Rakibin kim olduğu bizim için önemli değil. Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir" diye konuştu.

PRESİ BIRAKMAYIN

"Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli. Kafanız rahat olsun çünkü G.Saray'ın kazanmaya daha çok ihtiyacı var, onlar rahat olmayacaklar. Kazanırsak psikolojik anlamda da önümüzdeki maçlarda üstün oluruz" sözleriyle devam eden Yalçın, maç içinde yapılacaklar konusuna da değindi. Yalçın'ın "Muslera ceza sahası dışından başarılı bir kaleci. Dışardan boş şut atmak yerine arkadaşlarınızı pozisyona sokmaya çalışın. Orta alanda top rakibe geldiğinde yüzünü size dönmeden baskı kurup pozisyonunu bozun" uyarıları yaptığı gelen haberler arasında.