Sergen Yalçın: Kafanız rahat olsun
Sergen Yalçın, derbi için son taktiği verdi, son konuşmayı yaptı. Oyuncuları psikolojik olarak rahatlatan usta hoca “Biz yine hücum oyunumuzu oynayacağız Kafanız rahat olsun. Kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız” dedi.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda sahaya rahat çıkmalarını istedi. Psikolojik olarak takımı rahatlatmak isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü idman öncesi yaptığı konuşmada "Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey elde ederiz" ifadelerini kullandı. Daha önce yapmaya çalıştıkları gibi Galatasaray derbisinde de hücum futbolu oynayacaklarını dile getiren siyahbeyazlı teknik adam, "Rakibin kim olduğu bizim için önemli değil. Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir" diye konuştu.
PRESİ BIRAKMAYIN
"Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli. Kafanız rahat olsun çünkü G.Saray'ın kazanmaya daha çok ihtiyacı var, onlar rahat olmayacaklar. Kazanırsak psikolojik anlamda da önümüzdeki maçlarda üstün oluruz" sözleriyle devam eden Yalçın, maç içinde yapılacaklar konusuna da değindi. Yalçın'ın "Muslera ceza sahası dışından başarılı bir kaleci. Dışardan boş şut atmak yerine arkadaşlarınızı pozisyona sokmaya çalışın. Orta alanda top rakibe geldiğinde yüzünü size dönmeden baskı kurup pozisyonunu bozun" uyarıları yaptığı gelen haberler arasında.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın: Kafanız rahat olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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