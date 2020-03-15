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15 Mart 2020, Pazar
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alarmı

Sarı kart alarmı

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , , , Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugünkü karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

  1. 15.3.2020
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