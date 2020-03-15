Kutlama mesajı

Beşiktaş, 14 Mart Tıp Bayramı'nı unutmadı. Kulübünün mesajında, "Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan, ortaya çıkan salgın hastalığın yayılmasını önlemek, tespitini ve tedavisini yapmak için bugünlerde yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının Bayramı kutlu olsun" denildi.