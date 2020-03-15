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15 Mart 2020, Pazar
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Kutlama mesajı

Kutlama mesajı

'nı unutmadı.

, 'nı unutmadı. Kulübünün mesajında, "Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan, ortaya çıkan salgın hastalığın yayılmasını önlemek, tespitini ve tedavisini yapmak için bugünlerde yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının Bayramı kutlu olsun" denildi.

  1. 15.3.2020
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