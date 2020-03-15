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15 Mart 2020, Pazar
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Kaptanlardan hakem uyarısı

Kaptanlardan hakem uyarısı

ve , gereksiz itirazlar yapılmamasını söylediler. Geçen sezon yenen golü hatırlattılar

Zorlu derbi öncesinde takımın kaptanları da dümene geçip arkadaşlarına uyarılarda bulundu. ve 'nın özellikle hakemle polemiğe girilmemesi konusunda konuşmalar yaptığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon hakeme itirazlar sırasında tüm takımın boş bulunarak gol yediğini de hatırlatan deneyimli oyuncular, bu nedenle derbide tamamen sahaya odaklanılması gerektiğini söylediler.
  1. 15.3.2020
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