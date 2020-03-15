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15 Mart 2020, Pazar
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Gözler N’Koudou’da

Gözler N’Koudou’da

maçı öncesinde N'Koudou'yla özel bir görüşme yaptı.

, maçı öncesinde N'Koudou'yla özel bir görüşme yaptı. Marcao-Donk ikilisinin arkasına atılacak toplarda N'Koudou'dan süratini kullanmasını isteyen Yalçın, "Topu ileriye taşıma konusunda önemli bir rolün olacak. Ceza alanına girebilirsen gözün Burak ve Boateng'i arasın" dedi. Usta hoca bu noktada ve Kevin Boateng'le de pozisyon üretmek istiyor.

  1. 15.3.2020
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