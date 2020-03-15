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15 Mart 2020, Pazar
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Dış sahada işler kötü

Dış sahada işler kötü

seyircisiz olsa da 'ın bu sezonki dış saha karnesi pek olumlu değil.

seyircisiz olsa da 'ın bu sezonki dış saha karnesi pek olumlu değil. Bu sezon 12 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir olarak çıkan Beşiktaş, dış sahadaki maçların 6'sında rakiplerine mağlup oldu; 5 galibiyet alırken 1 maçta da rakibiyle yenişemedi. Beşiktaş ayrıca bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yedi.

  1. 15.3.2020
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