Dış sahada işler kötü
Derbi seyircisiz olsa da Beşiktaş'ın bu sezonki dış saha karnesi pek olumlu değil.
Derbi seyircisiz olsa da Beşiktaş'ın bu sezonki dış saha karnesi pek olumlu değil. Bu sezon 12 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir olarak çıkan Beşiktaş, dış sahadaki maçların 6'sında rakiplerine mağlup oldu; 5 galibiyet alırken 1 maçta da rakibiyle yenişemedi. Beşiktaş ayrıca bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yedi.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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