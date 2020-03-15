Burak’tan özel istek
Derbide Kartal'ın önemli kozlarından biri olan Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı…
Derbide Kartal'ın önemli kozlarından biri olan Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı… Kaptan, Boateng'i 10 numara oynatma kararı veren Sergen'e, Ljajic'i de 11'de oynatması için tavsiyede bulunduğu bildirildi. Burak'ın hocası Sergen'e, iki oyuncunun aynı anda sahada olmasının kendisinin gol pozisyonlarına daha rahat girmesine yardımcı olacağını söylediği bildirildi.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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