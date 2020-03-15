Burak’tan özel istek

Derbide Kartal'ın önemli kozlarından biri olan Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı… Kaptan, Boateng'i 10 numara oynatma kararı veren Sergen'e, Ljajic'i de 11'de oynatması için tavsiyede bulunduğu bildirildi. Burak'ın hocası Sergen'e, iki oyuncunun aynı anda sahada olmasının kendisinin gol pozisyonlarına daha rahat girmesine yardımcı olacağını söylediği bildirildi.