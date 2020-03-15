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15 Mart 2020, Pazar
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Burak’tan özel istek

Burak’tan özel istek

Derbide 'ın önemli kozlarından biri olan , 'la bir görüşme yaptı…

Derbide 'ın önemli kozlarından biri olan , 'la bir görüşme yaptı… Kaptan, Boateng'i 10 numara oynatma kararı veren Sergen'e, Ljajic'i de 11'de oynatması için tavsiyede bulunduğu bildirildi. Burak'ın hocası Sergen'e, iki oyuncunun aynı anda sahada olmasının kendisinin gol pozisyonlarına daha rahat girmesine yardımcı olacağını söylediği bildirildi.

  1. 15.3.2020
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