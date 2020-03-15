Boyd kulübede
Derbi öncesinde Sergen Yalçın son haftalarda iyi bir performans sergileyen Tyler Boyd'a yer arıyor…
Derbi öncesinde Sergen Yalçın son haftalarda iyi bir performans sergileyen Tyler Boyd'a yer arıyor… Sergen'in 10 numarada Boateng'i düşündüğü için Boyd'u kenara alacağı, aynı şekilde Gökhan Gönül'ü sağ beke çekeceği için Lens'i de kanada koymayı planladığı bildirildi.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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