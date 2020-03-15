Boyd kulübede

Derbi öncesinde Sergen Yalçın son haftalarda iyi bir performans sergileyen Tyler Boyd'a yer arıyor… Sergen'in 10 numarada Boateng'i düşündüğü için Boyd'u kenara alacağı, aynı şekilde Gökhan Gönül'ü sağ beke çekeceği için Lens'i de kanada koymayı planladığı bildirildi.