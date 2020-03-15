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15 Mart 2020, Pazar
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Boyd kulübede

Boyd kulübede

Derbi öncesinde son haftalarda iyi bir performans sergileyen 'a yer arıyor…

Derbi öncesinde son haftalarda iyi bir performans sergileyen 'a yer arıyor… Sergen'in 10 numarada Boateng'i düşündüğü için Boyd'u kenara alacağı, aynı şekilde 'ü sağ beke çekeceği için Lens'i de kanada koymayı planladığı bildirildi.

  1. 15.3.2020
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