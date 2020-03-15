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15 Mart 2020, Pazar
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10 numara Boateng

 Yalçın, derbide kimi oynatacağına karar verdi. Tecrübeli hoca hastalıktan dönen ve henüz tam olarak iyileşemeyen 'i kenarda oturtma kararı aldı.

Yalçın, derbide kimi oynatacağına karar verdi. Tecrübeli hoca hastalıktan dönen ve henüz tam olarak iyileşemeyen 'i kenarda oturtma kararı aldı. 'i ise 11'de kullanmayı düşünüyor. Ganalı oyuncuyu 10 numarada kullanacak olan Sergen, Boateng'den 'a daha yakın olmasını istedi. Sergen'in Boateng'i seçmesindeki en önemli nedeninin ise Ljajic'e göre daha fazla fiziki üstünlük sahibi olduğu bildirildi.

  1. 15.3.2020
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