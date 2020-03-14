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14 Mart 2020, Cumartesi
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'ın ’ı imha planı hazır!

Sergen Yalçın'ın Aslan’ı imha planı hazır!

derbiyi kazanmanın şifresini belirledi: Topu yere indirin, bizim yaratıcığımız onlardan çok. Orta sahadan stoperlerin arasına ara top attırmayın. Falcao ceza sahası içinde topla buluşturulmayacak. Kalecileri iyi ama inandığınız yerden vurun. Onyekuru'yu oynatacaklar, onun hızını kesmeliyiz. Orta saha hücuma, forvetler de onlara destek verecek.

'ta tüm gözler yarın oynanacak G.Saray derbisine çevrilirken, siyah-beyazlılarda tek hedef deplasmandaki maçtan 3 puan alarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelebilmek. da ezeli rakiplerinde kendi evlerinde mağlup edebilmek için gerekli olan 'galibiyet şifresi'ni belirledi. Son 9 maçının 8'inde en az 2 gol atan 'la, son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol atan Beşiktaş, yarın akşam seyircisiz derbide karşı karşıya gelecek. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın derbi öncesinde rakiplerinin güçlü ve zayıf yanlarını belirlerken, derbi zaferinin taktiğini de kafasında oluşturdu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN ASLAN'I İMHA ETME PLANI:

Topu mümkün olduğu kadar yerden oynayalım. Top havaya kalktığı zaman, bizim yaratıcılığımız da ortadan kalkacaktır.
Falcao'yu anlatmama gerek yok, imkan verirsek canımızı yakar. Yapmamız gereken ceza sahası içinde topla buluşmasını engellemek.
Feghouli olsun, olsun, Emre olsun ara pas deniyorlar. Özellikle stoperlerimizin arasına kesinlikle ara pası verdirmemeliyiz.
Kalecileri iyi ama bizim de usta ayaklarımız var. Onu mağlup edeceğine inandığınız noktada topla buluşursanız, mutlaka vurun.
Onyekuru oynamayacakmış gibi bir hava yaratılıyor am bence oynatacaklar. Topu önüne alıp yapacağı koşulara mutlaka engel olun.
Orta sahamız güçlü ama rakibin baskısı durumunda onlara ileri uçtaki isimler destek verecek. Onlar da elbette forvetlerimizi destekleyecek.
Rakibin kontralarında iyi geri koşmalıyız. F.Bahçe maçında Onyekuru'nun neler yaptığını hatırlayın, aynı duruma biz de düşebiliriz.

  1. 14.3.2020
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