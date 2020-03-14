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14 Mart 2020, Cumartesi
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Otobüse hijneyik ortam

Otobüse hijneyik ortam

takımının otobüsü dezenfekte edildi.

takımının otobüsü dezenfekte edildi. Açıklamada, siyahbeyazlıların karayolu ulaşımı için kullandığı otobüs, futbolcuların hijyenik bir ortamda güvenle seyahat edebilmeleri için dezenfekte edildi.
  1. 14.3.2020
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