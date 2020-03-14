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14 Mart 2020, Cumartesi
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kampa giriyor

Kartal kampa giriyor

maçı hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, maçı hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz ve Douglas dışında eksik yok. Kara bu sabah idman yapıp kampa girecek.
  1. 14.3.2020
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