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13 Mart 2020, Cuma
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'a çalışıyor!

Beşiktaş Galatasaray'a çalışıyor!

gelecek hafta ile Stadyumu'nda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi

'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü 'a konuk olacak , derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

  1. 13.03.2020
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