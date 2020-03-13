Beşiktaş Galatasaray'a çalışıyor!

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.