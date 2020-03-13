Beşiktaş Galatasaray'a çalışıyor!
Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi
Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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