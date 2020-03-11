Beşiktaş'tan Akatlar'da koronavirüs temizliği! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'tan Akatlar'da koronavirüs temizliği!

Beşiktaş'tan Akatlar'da koronavirüs temizliği!

Siyah beyazlı kulüp, bu akşam Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı olan Sompo Sigorta - karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti.

Dünyayı saran ve dün akşam 'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Kulübü de önlem almaya başladı. şubesinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, görevliler tarafından tüm turnikelerin, kapıların ve salonun tamamının dezenfekte edildiği görülüyor. Aynı işlemin Beşiktaş'ın kendi salonlarında oynayacağı diğer branşlardaki müsabakalar öncesi de yapılacağı öğrenildi.

  1. 11.03.2020
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