Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül kararı! Galatasaray... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'dan kararı! ...

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül kararı! Galatasaray...

Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden 'ta mücadele öncesi sakatlık yaşayan , maçın kadrosuna alınmıştı ancak karşılaşmada süre almamıştı. 'la kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül'ün son durumu merak ediliyordu. deneyimli futbolcuyla ilgili kararını verdi.

'ta 'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'la çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, üst üste galibiyetlerle zirveyle arasındaki puan farkını belli bir seviyede tuttu. Hafta sonunda Stadyumu'nda 'la önemli bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın galibiyet planları üzerinde duruyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yerine, 'i Ankaragücü maçında ilk 11'de değerlendirdi.

RİSKE EDİLMEDİ
Sergen Yalçın'ın, özellikle Galatasaray ile oynanacak ve ligde bundan sonraki yol haritasını belirleyecek derbiyi de düşünerek Gökhan'ı riske etmek istemediği ortaya çıktı.

DERBİYE KADAR HAZIR OLMASI BEKLENİYOR
Hafta arasında Gökhan Gönül, antrenmanlara çıkacak ve Galatasaray derbisine kadar hazır olmaya gayret gösterecek. Futbolcunun son durumunu yakından takip edecek Sergen Yalçın, Gökhan Gönül hazır olmazsa başka bir plan üzerinde duracak.

GÖRÜŞME SEZON SONUNDA
Bu arada Gökhan Gönül, Beşiktaş ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı yönünde çıkan haberlerden büyük rahatsızlık duyuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu ile sezon sonunda görüşme yapılacak.

BEŞİKTAŞ'TA BU SEZON İÇİN NE KADAR KAZANACAK?
Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş'ta 22 maçta 1827 dakika süre aldı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Oyuncu, bu sezon için 1 milyon 650 bin Euro garanti ücret alacak.

  1. 09.03.2020
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