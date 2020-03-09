Karius için motivasyon turları başladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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için motivasyon turları başladı

Karius için motivasyon turları başladı

 , Ankaragücü maçı biter bitmez 'u G.Saray derbisine hazırlamaya başladı. Yalçın ve yardımcılarının her fırsatta Karius ile konuşup, " finali oynamış bir kalecisin. futbolcu bunu yaşayabiliyor. en fazla ihtiyacımız olan maç bu" diyorlar.

, Ankaragücü maçı biter bitmez 'u G.Saray derbisine hazırlamaya başladı. Yalçın ve yardımcılarının her fırsatta Karius ile konuşup, " finali oynamış bir kalecisin. futbolcu bunu yaşayabiliyor. en fazla ihtiyacımız olan maç bu" diyorlar.

  1. 9.3.2020
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