Karius için motivasyon turları başladı

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçı biter bitmez Karius'u G.Saray derbisine hazırlamaya başladı. Yalçın ve yardımcılarının her fırsatta Karius ile konuşup, "Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir kalecisin. Kaç futbolcu bunu yaşayabiliyor. Sana en fazla ihtiyacımız olan maç bu" diyorlar.