İnancımız var

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezonun geri kalanı için şampiyonluk mesajı verdi. Sergen Yalçın yönetiminde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alan Beşiktaş, zirve mücadelesinin içerisinde kalmaya devam ederken; siyah-beyazlı takımın golcüsü Burak da son ana kadar şampiyonluk yarışında yer alacaklarını ifade etti. Başakşehir ve Trabzonspor karşısında şanssız puanlar kaybettiklerini düşünen Burak, iki maçta kaybedilen puanlar olmasa siyah-beyazlı takımının şu anda zirvenin en ciddi adaylarından biri olacabileceğine inanıyor. G.Saray derbisi öncesinde düşüncelerini paylaşan Burak, eski takımına karşı TT Stadı'nda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve galibiyetten başka bir seçenekleri olmadığını vurguladı. Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Burak, "Şu anda kalan 9 hafta var ve kalan 9 maçımızı da kazanabiliriz. Ligde henüz biten bir şey yok ve biz de son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız" dedi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Burak, Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 12 gol atarak siyah-beyazlı forma altında en golcü sezonuna ulaştı. Bu sezon ligde 11 gol bulan 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir gol kaydetti. Beşiktaş'ta ilk kez 2006- 2007'de görev alan ve söz konusu sezonu 6 golle tamamlayan Burak, sonraki sezonun yarım devresinde siyah-beyazlı formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer oldu ve 11 defa gol sevinci yaşadı