İnancımız var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş İnancımız var

İnancımız var

İnancımız var

, şampiyonluk inancını kaybetmediklerini dile getirdi ve ekledi: Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız

'ın golcü futbolcusu , sezonun geri kalanı için şampiyonluk mesajı verdi. yönetiminde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alan Beşiktaş, zirve mücadelesinin içerisinde kalmaya devam ederken; siyah-beyazlı takımın golcüsü Burak da son ana kadar şampiyonluk yarışında yer alacaklarını ifade etti. ve karşısında şanssız puanlar kaybettiklerini düşünen Burak, iki maçta kaybedilen puanlar olmasa siyah-beyazlı takımının şu anda zirvenin en ciddi adaylarından biri olacabileceğine inanıyor. G.Saray derbisi öncesinde düşüncelerini paylaşan Burak, eski takımına karşı TT Stadı'nda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve galibiyetten başka bir seçenekleri olmadığını vurguladı. Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Burak, "Şu anda kalan 9 hafta var ve kalan 9 maçımızı da kazanabiliriz. Ligde henüz biten bir şey yok ve biz de son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız" dedi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Burak, Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 12 gol atarak siyah-beyazlı forma altında en golcü sezonuna ulaştı. Bu sezon ligde 11 gol bulan 34 yaşındaki futbolcu, 'nda ise bir gol kaydetti. Beşiktaş'ta ilk kez 2006- 2007'de görev alan ve söz konusu sezonu 6 golle tamamlayan Burak, sonraki sezonun yarım devresinde siyah-beyazlı formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer oldu ve 11 defa gol sevinci yaşadı

  1. 9.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnancımız var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN