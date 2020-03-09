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09 Mart 2020, Pazartesi
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’dan ’a tebrik

Barcelona’dan Kartal’a tebrik

 kulübü, resmi hesabından, önceki gün oynanan Beşiktaş-A. Madrid kadın maçı ile ilgili tebrik mesajı yayınladı.

kulübü, resmi hesabından, önceki gün oynanan Beşiktaş-A. Madrid kadın maçı ile ilgili tebrik mesajı yayınladı. "! Neredeyse bir sene önce 60.739 kişi ile Avrupa'da kulüpler düzeyinde kadın futbolunda seyirci rekoru, Barcelona'nın Wanda Metropolitano'da A. Madrid'i 2-0 yendiği maçta kırılmıştı." ifadelerini kullandı.
  1. 9.3.2020
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