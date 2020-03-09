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09 Mart 2020, Pazartesi
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’den Elneny kararı

Arsenal’den Elneny kararı

İngiliz basını, Teknik dörektörü ’nın, Elneny’ye ihtiyacı olmadığını belirtip ekledi: Zaten onun da ’de kalmak istediği biliniyor.

'deki görevine devre arasından sonra başlayan 'nın önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladığını ve elden çıkarmak istediği oyuncular arasında 'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

Express'in değerlendirmesinde Arsenal'in yeni sezon öncesinde elden çıkaracağı isimler arasında yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'nin artık İngiliz ekibinin kadrosuna girmesinin çok zor olduğu belirtildi.

Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Elneny 'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'ye ihtiyacı yoktur." Muhamed Elneny, siyah-beyazlı formayı bu sezon 27 karşılaşmada giydi. Henüz golle tanışamayan Mısırlı oyuncu orta sahada yakaladığı istikrarlı performansla göz dolduruyor.

  1. 9.3.2020
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