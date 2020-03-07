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07 Mart 2020, Cumartesi
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Sosyal bir misyon üstlendik

Sosyal bir misyon üstlendik

Erol, cinsiyetçi ön yargıları kırmak istediklerini belirtti.

Beşiktaş , cinsiyetçi ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Takım olarak sosyal bir misyon üstlendik. Vodafone'un 'Futbolda ben de varım' diyen kızlarımıza destek vermesi çok önemli. ile oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız. Kadınlarımızın her alanda var olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

  1. 7.3.2020
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