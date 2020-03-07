Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol, cinsiyetçi ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Takım olarak sosyal bir misyon üstlendik. Vodafone'un 'Futbolda ben de varım' diyen kızlarımıza destek vermesi çok önemli. Atletico Madrid ile oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız. Kadınlarımızın her alanda var olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.