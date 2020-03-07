Sosyal bir misyon üstlendik
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol, cinsiyetçi ön yargıları kırmak istediklerini belirtti.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol, cinsiyetçi ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Takım olarak sosyal bir misyon üstlendik. Vodafone'un 'Futbolda ben de varım' diyen kızlarımıza destek vermesi çok önemli. Atletico Madrid ile oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız. Kadınlarımızın her alanda var olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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