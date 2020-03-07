Sergen Yalçın’la 13. puan geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın’la 13. puan geldi

’la 13. puan geldi

Sergen Yalçın’la 13. puan geldi

, yeni yönetiminde 6'ıncı maçta 13'üncü puanını aldı.

, yeni yönetiminde 6'ıncı maçta 13'üncü puanını aldı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Ç. Rizespor, ve Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup eden Kara Kartallar; G.Antep'i ise 3-0'lık sorla geçmeyi başardı.

  1. 7.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın’la 13. puan geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN