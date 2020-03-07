Sergen Yalçın’la 13. puan geldi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde 6'ıncı maçta 13'üncü puanını aldı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Ç. Rizespor, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup eden Kara Kartallar; G.Antep'i ise 3-0'lık sorla geçmeyi başardı.