Sergen Yalçın: Kaderimiz derbi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş "Kaderimiz derbi"

: Kaderimiz derbi

Sergen Yalçın: Kaderimiz derbi

Beşiktaş Teknik Direktörü , MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldikleri maçta istedikleri futbolu oynayamasalar da sonuca gittiklerini söyledi.

maçı öncesi moral bulduklarını belirten Yalçın, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyun anlamında beklenenin gerisinde kaldık. Her maç yüksek tempo oynamak kolay değil. Kazanma alışkanlığı edinmek, arka arkaya kazanmak bizim için önemli. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız, galibiyet moral oldu" diye konuşarak önümüzdeki hafta oynanacak derbi için şu ifadeleri kullandı: Kolay olmayacak. Ciddi seyirci baskısı altında oynayacağız. G.Saray derbisi kaderimizi belirleyecek müsabaka olacak. Ondan sonrası için yapacağımız planı belirleyecek müsabaka. Tek hedefimiz kazanmak.

  1. 7.3.2020
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