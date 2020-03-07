Sergen Yalçın: Kaderimiz derbi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldikleri maçta istedikleri futbolu oynayamasalar da sonuca gittiklerini söyledi.
Galatasaray maçı öncesi moral bulduklarını belirten Yalçın, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyun anlamında beklenenin gerisinde kaldık. Her maç yüksek tempo oynamak kolay değil. Kazanma alışkanlığı edinmek, arka arkaya kazanmak bizim için önemli. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız, galibiyet moral oldu" diye konuşarak önümüzdeki hafta oynanacak derbi için şu ifadeleri kullandı: Kolay olmayacak. Ciddi seyirci baskısı altında oynayacağız. G.Saray derbisi kaderimizi belirleyecek müsabaka olacak. Ondan sonrası için yapacağımız planı belirleyecek müsabaka. Tek hedefimiz kazanmak.
- 7.3.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Sergen Yalçın: Kaderimiz derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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