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07 Mart 2020, Cumartesi
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: İstediğimizi aldık

Sergen Yalçın: İstediğimizi aldık

, “A.Gücü maçının zor geçeceğini biliyorduk. Erken gol bizi rehavete soktu ama kazanmayı bildik” dedi.

Beşiktaş , A.Gücü galibiyetinin büyük moral omlduğunu ifade etti. 'deki her maçın ayrı ayrı önemli olduğunun altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Bizim olduğu kadar rakibimiz için de puan ya da puanların çok önemli bir karşılaşmaydı. Biz şampiyonluk yolunda, rakibimiz ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Erken bulduğumuz gol bir yandan bizi rahatlatırken., bir yandan da bizi rehavete sürekledi. Devreyi bu skorla kapattık ama ilk yarıda farkı daha da açmamız gerekiyordu" dedi. Başkent ekibinin oyunda dengeyi kurmak için çok mücadele ettiğini belirten Yalçın, "Rakibimez bireysel hatalardan net fırsatlar verdik. Bu pozisyonlarda şans bizimleydi. 90 dakika sonunda istediğimizi aldık" ifadelerini kullandı.

  1. 7.3.2020
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