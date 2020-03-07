Sergen Yalçın: İstediğimizi aldık
Sergen Yalçın, “A.Gücü maçının zor geçeceğini biliyorduk. Erken gol bizi rehavete soktu ama kazanmayı bildik” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A.Gücü galibiyetinin büyük moral omlduğunu ifade etti. Süper Lig'deki her maçın ayrı ayrı önemli olduğunun altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Bizim olduğu kadar rakibimiz için de puan ya da puanların çok önemli bir karşılaşmaydı. Biz şampiyonluk yolunda, rakibimiz ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Erken bulduğumuz gol bir yandan bizi rahatlatırken., bir yandan da bizi rehavete sürekledi. Devreyi bu skorla kapattık ama ilk yarıda farkı daha da açmamız gerekiyordu" dedi. Başkent ekibinin oyunda dengeyi kurmak için çok mücadele ettiğini belirten Yalçın, "Rakibimez bireysel hatalardan net fırsatlar verdik. Bu pozisyonlarda şans bizimleydi. 90 dakika sonunda istediğimizi aldık" ifadelerini kullandı.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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