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07 Mart 2020, Cumartesi
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Sergen-Orgill kapıştı!

Sergen-Orgill kapıştı!

Karşılaşmanın 21'inci dakikasında A.Gücülü Orgill, taç çizgisi kenarında N'Koudou'ya faul yaptı.

Karşılaşmanın 21'inci dakikasında A.Gücülü Orgill, taç çizgisi kenarında N'Koudou'ya faul yaptı. Jamaikalı oyuncu, kendisine tepki gösteren 'a sert şekilde karşılık verince ortam gerildi. Hakem iki ismi de sarı kartla cezalandırdı.

  1. 7.3.2020
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