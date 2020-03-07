Loris Karius Belçika'yı ayağa kaldırdı! 'Bedavaya bile istemiyoruz'

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius için Belçika futbolu adeta ayağa kalktı... Kısa süre önce adı Anderlecht ile anılan isim için taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Voetbal24'ün okuyucularına aktardığı habere göre, Anderlecht taraftarları Karius'un kendi takımlarına transfer olmasını istemiyorlar.

"BİZE PARA VERSELER BİLE İHTİYACIMIZ YOK"

Haberin detaylarında taraftarların Karius eleştirilerine özel olarak not düşülürken, "Karius, Anderlecht'e ücretsiz gelebilir ama biz para verseler bile ona ihtiyacımız yok." yorumu paylaşıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MAL OLDU!"

Öte yandan Karius'un Liverpool forması giydiği sezonda, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollere de değinilirken, "Mignolet'ten daha iyi mi? Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu." twiti paylaşıldı.