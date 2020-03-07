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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Loris Karius o takımı karıştırdı! 'Bedava bile istemiyoruz'

'yı ayağa kaldırdı! 'Bedavaya bile istemiyoruz'

Loris Karius Belçika'yı ayağa kaldırdı! 'Bedavaya bile istemiyoruz'

2 sezon önce Liverpool'dan 'a kiralık olarak olan 'un adı kısa süre önce ekibi Anderlecht ile anılmaya başlanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından taraftarlar, Karius için birleşti ve tek bir ağızdan konuştu, "Bedava gelse istemiyoruz!" İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ın Alman file bekçisi için futbolu adeta ayağa kalktı... Kısa süre önce adı Anderlecht ile anılan isim için taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Voetbal24'ün okuyucularına aktardığı habere göre, Anderlecht taraftarları Karius'un kendi takımlarına olmasını istemiyorlar.

"BİZE PARA VERSELER BİLE İHTİYACIMIZ YOK"

Haberin detaylarında taraftarların Karius eleştirilerine özel olarak not düşülürken, "Karius, Anderlecht'e ücretsiz gelebilir ama biz para verseler bile ona ihtiyacımız yok." yorumu paylaşıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MAL OLDU!"

Öte yandan Karius'un Liverpool forması giydiği sezonda, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollere de değinilirken, "Mignolet'ten daha iyi mi? Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu." twiti paylaşıldı.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 14:25
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