Loris Karius Belçika'yı ayağa kaldırdı! 'Bedavaya bile istemiyoruz'
2 sezon önce Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Loris Karius'un adı kısa süre önce Belçika ekibi Anderlecht ile anılmaya başlanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından taraftarlar, Karius için birleşti ve tek bir ağızdan konuştu, "Bedava gelse istemiyoruz!" İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius için Belçika futbolu adeta ayağa kalktı... Kısa süre önce adı Anderlecht ile anılan isim için taraftarlar isyan bayrağını açtı.
Voetbal24'ün okuyucularına aktardığı habere göre, Anderlecht taraftarları Karius'un kendi takımlarına transfer olmasını istemiyorlar.
"BİZE PARA VERSELER BİLE İHTİYACIMIZ YOK"
Haberin detaylarında taraftarların Karius eleştirilerine özel olarak not düşülürken, "Karius, Anderlecht'e ücretsiz gelebilir ama biz para verseler bile ona ihtiyacımız yok." yorumu paylaşıldı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MAL OLDU!"
Öte yandan Karius'un Liverpool forması giydiği sezonda, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollere de değinilirken, "Mignolet'ten daha iyi mi? Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu." twiti paylaşıldı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 14:25
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Loris Karius Belçika'yı ayağa kaldırdı! 'Bedavaya bile istemiyoruz' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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