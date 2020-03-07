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07 Mart 2020, Cumartesi
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Lens yine sağ bek

Lens yine sağ bek

dün yine 'ün yokluğunda 'i sağ bekte görevlendirdi. Hollandalı oyuncunun önünde ise geçen hafta iyi bir performans sergileyen Boyd'u oynattı. Lens daha önce karşılaşmasında da sağ beke koymuştu.

Teknik direktör dün yine 'ün yokluğunda 'i sağ bekte görevlendirdi. Hollandalı oyuncunun önünde ise geçen hafta iyi bir performans sergileyen Boyd'u oynattı. Lens daha önce karşılaşmasında da sağ beke koymuştu.
  1. 7.3.2020
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