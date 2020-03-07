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07 Mart 2020, Cumartesi
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'a destek

Karius'a destek

'ta yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken , A.Gücü maçı öncesi ısınmaya çıkarken kale arkasındaki taraftarlar Alman kaleciyi alkışlayarak tribüne çağırdı.

'ta yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken , A.Gücü maçı öncesi ısınmaya çıkarken kale arkasındaki taraftarlar Alman kaleciyi alkışlayarak tribüne çağırdı. Karius da taraftarın isteğini kırmadı ve alkışlarla karşılık verdi.

  1. 7.3.2020
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