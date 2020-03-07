Kadınlar sahada!
Beşiktaş ile Atletico Madrid kadın futbol takımları bugün 17.00’de Vodafone Park’ta karşı karşıya geliyor. Maça giriş ücretsiz olacak.
Vodafone Park bugün çok özel bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, futbolda 'Ben varım' diyen kadınlara destek veren Vodafone ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı saat 17.00'de oynanacak Vodafone Kupası karşılaşmasında İspanya'dan Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Biletleri stat gişelerinden temin edilebilen maça girişler ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.
ÇEBİ'DEN TARAFTARA DAVET
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili olarak dün yapılan tanıtım toplantısında "Bütün taraftarlarımızı ve camiamızı Atletico de Madrid ile yapacağımız bu heyecanlı müsabakayı izlemeye davet ediyorum. Annelerimiz, kızlarımız, eşlerimiz, hepimiz için kadınlarımız kıymetli ve değerli; iyi ki yanımızdalar. Kadınların başarılarıyla Türkiye'ye çok katkı yapacaklarına eminim. Beşiktaş camiası adına bu projeyi organize eden Vodafone'a ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 7.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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