Kadınlar sahada! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kadınlar sahada!

Kadınlar sahada!

Kadınlar sahada!

ile kadın takımları bugün 17.00’de ’ta karşı karşıya geliyor. Maça giriş ücretsiz olacak.

Vodafone Park bugün çok özel bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 8 Mart etkinlikleri kapsamında, futbolda 'Ben varım' diyen kadınlara destek veren Vodafone ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde Kadın Takımı saat 17.00'de oynanacak Vodafone Kupası karşılaşmasında 'dan Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Biletleri stat gişelerinden temin edilebilen maça girişler ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.

ÇEBİ'DEN TARAFTARA DAVET

Beşiktaş Başkanı konuyla ilgili olarak dün yapılan tanıtım toplantısında "Bütün taraftarlarımızı ve camiamızı Atletico de Madrid ile yapacağımız bu heyecanlı müsabakayı izlemeye davet ediyorum. Annelerimiz, kızlarımız, eşlerimiz, hepimiz için kadınlarımız kıymetli ve değerli; iyi ki yanımızdalar. Kadınların başarılarıyla 'ye çok katkı yapacaklarına eminim. Beşiktaş camiası adına bu projeyi organize eden Vodafone'a ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 7.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadınlar sahada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN