Hutchinson yine bildiğiniz gibi!

Kara Kartal'ın mihenk taşlarından Atiba Hutchinson, dün yine iyi bir performans sergiledi. Sahada basmadık yer bırakmayan 37'lik Kanadalı futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen durmak bilmeden mücadele etti. İlk yarıdaki bir pozisyonda şık bir çalımla iki rakibini ekarte eden Atiba, Burak'ın attığı golde de penaltıyı alan isimdi. Tecrübe abidesi maç sonu yaptığı açıklamada "Biz yolumuza bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İŞİMİZİ YAPIYORUZ

Atiba maç sonu şunları söyledi: Bu seviyede oynamaya devam ettiğim için müteşekkirim. Böylesine önemli bir ligde, böylesine bir takımda. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ama işinizi yapmaya devam etmelisiniz.