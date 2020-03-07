Boateng 11’e döndü
Sempatik tavırlarıyla geldiği günden beri taraftarın sevgisini kazanan Kevin-Prince Boateng dünkü mücadeleye 11'de başladı. Ganalı geçen haftaki Alanyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. Boteng, Burak'ın arkasında fazla etkili olamadı ve oyundan alındı.
Sempatik tavırlarıyla geldiği günden beri taraftarın sevgisini kazanan Kevin-Prince Boateng dünkü mücadeleye 11'de başladı. Ganalı geçen haftaki Alanyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. Boteng, Burak'ın arkasında fazla etkili olamadı ve oyundan alındı.
'İYİ OYNAMADIM'
Boateng "Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar" dedi. Ganalı ayrıca iyi oynamadığı öz eleştirisini de yaptı.
- 7.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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