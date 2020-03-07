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07 Mart 2020, Cumartesi
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Boateng 11’e döndü

Boateng 11’e döndü

Sempatik tavırlarıyla geldiği günden beri taraftarın sevgisini kazanan Kevin-Prince Boateng dünkü mücadeleye 11'de başladı. geçen haftaki karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. , Burak'ın arkasında fazla etkili olamadı ve oyundan alındı.

Sempatik tavırlarıyla geldiği günden beri taraftarın sevgisini kazanan Kevin-Prince Boateng dünkü mücadeleye 11'de başladı. geçen haftaki karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. , Burak'ın arkasında fazla etkili olamadı ve oyundan alındı.

'İYİ OYNAMADIM'

Boateng "Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar" dedi. Ganalı ayrıca iyi oynamadığı öz eleştirisini de yaptı.

  1. 7.3.2020
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