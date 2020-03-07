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07 Mart 2020, Cumartesi
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Bayan takımı tribünde

Bayan takımı tribünde

oyuncuları, dün akşam oynanan A.Gücü karşılaşmasını tribünden takip etti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, dün akşam oynanan A.Gücü karşılaşmasını tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde Vodafone Park Stadyumu'nun hoparlörlerinden sık sık duyuru yapılarak; taraftarlar bugün A.Madrid kadın takımı ile oynanacak karşılaşmaya siyah- beyazlı taraftarları davet ettiler.

  1. 7.3.2020
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