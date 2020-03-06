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06 Mart 2020, Cuma
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Yalçın gençlere kapıyı açtı

Yalçın gençlere kapıyı açtı

Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarını yapan 'dan herkes 'gençleri sahaya çıkarmasını' bekliyor.

Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarını yapan 'dan herkes 'gençleri sahaya çıkarmasını' bekliyor. Genç oyuncularla sürekli bir araya gelen Sergen Yalçın, "Ben forma vermeyeceğim, siz alacaksanız. Herkes kadar sizin de şansınız var" derken, özellikle ve Rıdvan'ın performanslarıyla ilerleyen haftalarda saha içinde olmaları bekleniyor.

  1. 6.3.2020
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