Yalçın gençlere kapıyı açtı

Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarını yapan Sergen Yalçın'dan herkes 'gençleri sahaya çıkarmasını' bekliyor. Genç oyuncularla sürekli bir araya gelen Sergen Yalçın, "Ben forma vermeyeceğim, siz alacaksanız. Herkes kadar sizin de şansınız var" derken, özellikle Kartal ve Rıdvan'ın performanslarıyla ilerleyen haftalarda saha içinde olmaları bekleniyor.