Yalçın gençlere kapıyı açtı
Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarını yapan Sergen Yalçın'dan herkes 'gençleri sahaya çıkarmasını' bekliyor.
Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarını yapan Sergen Yalçın'dan herkes 'gençleri sahaya çıkarmasını' bekliyor. Genç oyuncularla sürekli bir araya gelen Sergen Yalçın, "Ben forma vermeyeceğim, siz alacaksanız. Herkes kadar sizin de şansınız var" derken, özellikle Kartal ve Rıdvan'ın performanslarıyla ilerleyen haftalarda saha içinde olmaları bekleniyor.
- 6.3.2020
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Toplam 1
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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