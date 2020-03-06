Kevin N’Koudou: Derbiye kazanmaya gideceğiz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş N’Koudou'dan iddialı sözler! "Derbiye kazanmaya gideceğiz"

Kevin N’Koudou: Derbiye kazanmaya gideceğiz

Kevin N’Koudou: Derbiye kazanmaya gideceğiz

Beşiktaşlı Kevin N’Koudou,  Ankaragücü galibiyetinin ardından gelecek hafta oynayacakları derbisiyle ilgili, “Derbilerde net bir şey vardır. Kazanmak için oynarsınız. Özellikle bizim durumumuzdaki takımlar için. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz. Kesinlikle geriye çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz. Orada elimizden geleni yapıp, 3 puanı almaya çalışacağız” dedi.

'in 25'inci haftasında sahasında 'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

N'Koudou: Galatasaray derbisine kazanmak için gideceğiz

MKE Ankaragücü karşısında iyi bir performans gösterdiklerini belirten N'Koudou, "Öncelikle çok iyi bir performans gösterdik bu akşam. Kazanmak önemliydi. Üst üste 2'nci galibiyetimizi aldık. Bu moral anlamında da bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı önemli bir maça çıkacağız. Belki olumsuz olarak son dakikada yediğimiz golü söyleyebilirim. O pozisyonda penaltı mıydı, değil miydi? Çok emin değilim. Ama sonuçta golü yedik. Daha fazla gol atabilirdik. Bitiricilik anlamında daha iyi işler yapabilirdik. Bütün bunları söyleyebiliriz ama en önemlisi kazanmaktı. Kazanmayı da başardık" şeklinde konuştu.

"KİMSE BÜYÜK MAÇLARI KAÇIRMAK İSTEMEZ"

Gelecek hafta oynanacak derbi maç öncesinde 6 futbolcunun sarı kart sınırında olmasının bu maçı da etkilediğini belirten Fransız kanat oyuncusu, "Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bazı pozisyonlarda onun sıkıntısını yaşadım. Ayağımı koymak istedim ancak koyamadım. Her oyuncu büyük maçlarda oynamak ister. Kimse büyük maçları kaçırmak istemez. İster istemez maç içinde bunlar aklınıza geliyor. Bazen yüzde 100 hamleleri yapamıyorsunuz. Gereksiz bir kart görebiliriz. O kartla cezalı durumu düşüp, büyük bir maçı kaçırabilirsiniz. Büyük bir maçı kaçırmaktansa, o hareketi yapmamayı tercih edersiniz. Belki bir sonraki maç başka bir rakibe karşı olsa yüzde yüz gidersiniz ama bir sonraki maç büyük bir maç olursa bunları düşünüyorsunuz. Takım arkadaşlarımdan bazıları da bazı pozisyonlarda bunu düşündü" ifadelerini kullandı.

"DERBİYE KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi kazandıklarını ancak kendisinin sakatlığı gerekçesiyle görev alamadığını hatırlatan N'Koudou, "Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. Ben de o maçta sakattım ve tribünden takip etmiştim. Derbilerde net bir şey vardır. Kazanmak için oynarsınız. Özellikle bizim durumumuzdaki takımlar için. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz. Kesinlikle geriye çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz. Orada elimizden geleni yapıp, 3 puanı almaya çalışacağız" diye konuştu.

"FRANSA VE TÜRKİYE'DEKİ DERBİLER ATMOSFER ANLAMINDA BİRBİRİNE BENZİYOR"

ve kariyerinde daha önce birçok derbi maça çıktığını belirten 25 yaşındaki kanat oyuncusu sözlerini şöyle noktaladı: "Daha önce birçok derbide oynadım. İngiltere'de taraftarların yarattığı farklı bir atmosfer var. Orada rekabet anlamı da farklı biraz kulüpler ve oyuncular arasında. Fransa'da Marsilya'dayken; , ve St. Etienne maçlarında da atmosfer yüksek olurdu. Bunlar çok güzel maçlar. Her profesyonel oyuncunun yaşamak isteyeceği atmosferler. Fransa ve 'yi karşılaştırdığımızda şunu söyleyebilirim. Derbi atmosferleri benziyor."

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 23:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kevin N’Koudou: Derbiye kazanmaya gideceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN