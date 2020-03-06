Gözler Boateng’de

Siyah-beyazlılarda Boateng fırtınası esiyor. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Boateng, Kartal'da çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde rakip fileleri 2 kez (G.Antep ve Trabzon) havalandırmayı başardı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş'a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, siyah-beyazlıların en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın da takımın banko isimleri arasına yazdığı tecrübeli oyuncu, özellikle idmanlardaki istekli ve hırslı performansıyla ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda. Boateng'in bugünkü A.Gücü karşılaşmasıyla birlikte Burak'a daha fazla destek vereceği ifade edilirken, zaman zaman da oyun içinde Burak'ın yanına geçerek rakip kalede direkt olarak gol arayışında bulunması bekleniyor.