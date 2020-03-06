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06 Mart 2020, Cuma
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Gözler ’de

Gözler Boateng’de

Ganalı yıldız performansıyla göz kamaştırıyor. 4 lig maçında 2 gol atan , A.Gücü maçıyla birlikte ’a forvette destek olacak.

Siyah-beyazlılarda fırtınası esiyor. 'ın ara transfer döneminde 'dan kadrosuna kattığı Boateng, 'da çıktığı 4 mücadelesinde rakip fileleri 2 kez (G.Antep ve ) havalandırmayı başardı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş'a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, siyah-beyazlıların en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor. 'ın da takımın banko isimleri arasına yazdığı tecrübeli oyuncu, özellikle idmanlardaki istekli ve hırslı performansıyla ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda. Boateng'in bugünkü A.Gücü karşılaşmasıyla birlikte Burak'a daha fazla destek vereceği ifade edilirken, zaman zaman da oyun içinde Burak'ın yanına geçerek rakip kalede direkt olarak gol arayışında bulunması bekleniyor.

  1. 6.3.2020
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