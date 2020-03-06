Gözler Boateng’de
Ganalı yıldız performansıyla göz kamaştırıyor. 4 lig maçında 2 gol atan Boateng, A.Gücü maçıyla birlikte Burak Yılmaz’a forvette destek olacak.
Siyah-beyazlılarda Boateng fırtınası esiyor. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Boateng, Kartal'da çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde rakip fileleri 2 kez (G.Antep ve Trabzon) havalandırmayı başardı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş'a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, siyah-beyazlıların en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın da takımın banko isimleri arasına yazdığı tecrübeli oyuncu, özellikle idmanlardaki istekli ve hırslı performansıyla ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda. Boateng'in bugünkü A.Gücü karşılaşmasıyla birlikte Burak'a daha fazla destek vereceği ifade edilirken, zaman zaman da oyun içinde Burak'ın yanına geçerek rakip kalede direkt olarak gol arayışında bulunması bekleniyor.
- 6.3.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Gözler Boateng’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.