Duhan&Mehmet’e kanca

Siyah-beyazlı yönetimi sezon başında da gündeme gelen iki genç oyuncu Duhan Aksu ve Mehmet Özcan içinde girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların Duhan için İstanbulspor'la, Mehmet içinde Eskişehirspor ile birer görüşme yaptığı ifade edildi. İki genç oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi için takas yolunun kullanılmasının planlandığı öğrenildi.