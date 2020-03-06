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06 Mart 2020, Cuma
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Duhan&Mehmet’e kanca

Duhan&Mehmet’e kanca

Siyah-beyazlı yönetimi sezon başında da gündeme gelen iki genç oyuncu ve içinde girişimlerini sıklaştırdı.

Siyah-beyazlı yönetimi sezon başında da gündeme gelen iki genç oyuncu ve içinde girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların Duhan için İstanbulspor'la, Mehmet içinde ile birer görüşme yaptığı ifade edildi. İki genç oyuncunun 'a gelmesi için takas yolunun kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

  1. 6.3.2020
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