Beşiktaş - MKE Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Michalak, Gerson, Orgill

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.

*Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).

*Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).

*Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).

*Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.

*Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

*Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.

*Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).