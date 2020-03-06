Beşiktaş - MKE Ankaragücü | CANLI
Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ile açılıyor. Ligde topladığı 40 puanla 5. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, haftayı galibiyetle kapatarak üst sıralara çıkmak istiyor. Öte yandan Ankaragücü, ligde küme düşme hattında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin de kazanmaktan başka çaresi yok... Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Michalak, Gerson, Orgill
BEŞİKTAŞ GALİBİYETLERDE ÜSTÜN
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.
*Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).
*Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).
*Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).
*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).
*Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.
*Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
*Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.
*Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.
*Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 20:11
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Beşiktaş - MKE Ankaragücü | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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