Atiba sahanın içinde olmalı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Atiba sahanın içinde olmalı!

Atiba sahanın içinde olmalı!

Atiba sahanın içinde olmalı!

 taraftarı, Atiba'nın önümüzdeki sezonda da saha içerisinde olmasını istedi.

taraftarı, Atiba'nın önümüzdeki sezonda da saha içerisinde olmasını istedi. duhuliye.com'un yaptığı "Sizce Atiba ile yeni sözleşme yapılmalı mı?" anketine katılan siyah-beyazlıların büyük çoğunluğu Kanadalı yıldız ile yola devam edilmesini istiyor. Ankete katılanların %80'i bu soruya 'Evet' yanıtını verirken, %17'lik kesim 'hayır', %3'lük kesim ise 'kararsızım' yönünde oy kullandı. Beşiktaş'ın 37 yaşındaki oyuncu ile yakında masaya oturup sözleşme konusunu netleştirmesi bekleniyor.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atiba sahanın içinde olmalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN