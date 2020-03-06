Atiba sahanın içinde olmalı!

Beşiktaş taraftarı, Atiba'nın önümüzdeki sezonda da saha içerisinde olmasını istedi. duhuliye.com'un yaptığı "Sizce Atiba ile yeni sözleşme yapılmalı mı?" anketine katılan siyah-beyazlıların büyük çoğunluğu Kanadalı yıldız ile yola devam edilmesini istiyor. Ankete katılanların %80'i bu soruya 'Evet' yanıtını verirken, %17'lik kesim 'hayır', %3'lük kesim ise 'kararsızım' yönünde oy kullandı. Beşiktaş'ın 37 yaşındaki oyuncu ile yakında masaya oturup sözleşme konusunu netleştirmesi bekleniyor.