Atiba sahanın içinde olmalı!
Beşiktaş taraftarı, Atiba'nın önümüzdeki sezonda da saha içerisinde olmasını istedi.
Beşiktaş taraftarı, Atiba'nın önümüzdeki sezonda da saha içerisinde olmasını istedi. duhuliye.com'un yaptığı "Sizce Atiba ile yeni sözleşme yapılmalı mı?" anketine katılan siyah-beyazlıların büyük çoğunluğu Kanadalı yıldız ile yola devam edilmesini istiyor. Ankete katılanların %80'i bu soruya 'Evet' yanıtını verirken, %17'lik kesim 'hayır', %3'lük kesim ise 'kararsızım' yönünde oy kullandı. Beşiktaş'ın 37 yaşındaki oyuncu ile yakında masaya oturup sözleşme konusunu netleştirmesi bekleniyor.
- 6.3.2020
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Toplam 1
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Yorum
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