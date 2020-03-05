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05 Mart 2020, Perşembe
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'ta yönetim Fabri ve 'ı veto etti

Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti

Önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarına başlayan ,'ta gündeme Fabri ve isimleri gelmişti. Siyah-beyazlı yönetimin bu iki file bekçisini de veto ettiği ortaya çıktı.

Gelecek sezon için 'in tecrübeli file bekçisi ile prensipte anlaşma sağlayan , kaledeki rekabeti artırmak için bu bölgeye bir transfer daha planlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarla bir süredir adları anılan ve eski kalecisi Fabri'nin menajerler aracılığıyla gelmeye hazır olduklarını bildirdiği ancak yönetimin iki ismi de veto ettiği öğrenildi.

Gelecek sezon için takviye çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaşlı yöneticiler, Sinan ve Fabri hakkındaki sorulara, "Kendilerinin bir arzusu olabilir ancak iki oyuncuyu da düşünmüyoruz" yanıtını verdiler.

Bu haber, özellikle kulübün eski kalecisi Fabri'yi çok seven Beşiktaş taraftarını üzdü.

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  1. 05.03.2020
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