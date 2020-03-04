Beşiktaş'ta haziran alarmı! Galatasaray derbisi...

Beşiktaş önümüzdeki sezonu erken açmak istemiyor, ligi ulaşabileceği en üst noktada tamamlamayı hedefliyor. Bu durum futbolcuların tatil sürelerini de belirlerken takımdan ayrılacakların çok olması nedeniyle transferi etkileyecek ve yeni sezon hazırlıkları büyük bir ihtimalle eksik kadroyla başlayacak. Zirvenin 9 puan gerisinde olan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, sıkıntı yaşamamak için ligi en kötü 3. sırada bitirip, Haziran ayını pas geçmeyi ve sezonu Temmuz'da açmayı hedefliyor.

TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR!

Sağ üst arka adalesinde zorlanma olan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynaması çok zor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan'ın yokluğunda sağ beke yine Lens'i çekmesi, Tyler Boyd'u sağ kanada monte etmesi bekleniyor. Dizinden sorun yaşayan Kevin-Prince Boateng'in yerine de 10 numara mevkiinde Ljajic'in görevlendirilmesi planlanıyor.