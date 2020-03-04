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04 Mart 2020, Çarşamba
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'ta haziran alarmı! derbisi...

Beşiktaş'ta haziran alarmı! Galatasaray derbisi...

'ın 'deki kaderi bir sonraki derbisinde şekillenecek. Siyah-beyazlılar, ligi şu anki konumunda bitirirse sezonu haziran ayında açmak zorunda kalacak.

önümüzdeki sezonu erken açmak istemiyor, ligi ulaşabileceği en üst noktada tamamlamayı hedefliyor. Bu durum futbolcuların tatil sürelerini de belirlerken takımdan ayrılacakların çok olması nedeniyle transferi etkileyecek ve yeni sezon hazırlıkları büyük bir ihtimalle eksik kadroyla başlayacak. Zirvenin 9 puan gerisinde olan 'ta yönetim ve teknik heyet, sıkıntı yaşamamak için ligi en kötü 3. sırada bitirip, Haziran ayını pas geçmeyi ve sezonu Temmuz'da açmayı hedefliyor.

TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR!

Sağ üst arka adalesinde zorlanma olan 'ün Ankaragücü maçında oynaması çok zor. Teknik direktör 'ın Gökhan'ın yokluğunda sağ beke yine Lens'i çekmesi, Tyler Boyd'u sağ kanada monte etmesi bekleniyor. Dizinden sorun yaşayan Kevin-Prince Boateng'in yerine de 10 numara mevkiinde Ljajic'in görevlendirilmesi planlanıyor.

  1. 04.03.2020
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